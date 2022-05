Dybala-day, ecco l’offerta ufficiale dell’Inter

MILANO - Eccola, finalmente, l’offerta. Tre anni di contratto (con opzione per un’ulteriore stagione) a 7 milioni - bonus compresi - più i diritti di immagine che rimarranno comunque in mano al giocatore. Questa la proposta, molto articolata e senz’altro allettante, che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto a Paulo Dybala. Un atto concreto, arrivato dopo il segretissimo incontro a Villa Bellini, l’endorsement di Javier Zanetti durante la serata organizzata da Samuel Eto’o lunedì a San Siro («Con Paulo ci conosciamo bene, abbiamo parlato tanto ma non di futuro, ma lui è un grande giocatore») e la partenza della Joya per rispondere alla chiamata della Nazionale. L’accelerazione nerazzurra, arrivata dopo il via libera entusiasta di Steven Zhang (che ritiene l’argentino un formidabile volano anche per il marketing), è arrivata al termine di un processo lungo, partito dopo che la Juve aveva ufficializzato l’addio di Dybala.