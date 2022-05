L'assalto di Marotta: "Spero che Dybala giochi nell'Inter"

Lukaku e l'addio a Perisic

"Dybala e Lukaku? In questo momento non dobbiamo farci prendere dall'ansia e dalla fretta - continua Marotta - Ausilio e Baccin (dirigenti addetti al mercato, n.d.r.) si sono mossi in anticipo e stanno operando bene. In questa fase bisogna affiancare, alla professionalità e la competenza, la creatività. Non sempre c'è la necessità di operare grandi investimenti economici. Posso dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà e da questo ripartiamo per affrontare con ambizione le 3-4 competizioni che ci vedranno protagonisti nella prossima stagione". Una battuta infine su Perisic, in scadenza con l'Inter e a un passo dal Tottenham: "Dispiace, ci teneva a giocare in Premier League, ma noi abbiamo già un giocatore di valore assoluto come Gosens".