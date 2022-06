"Inter, Bastoni dice no al Tottenham: offerto Skriniar a Conte"

LONDRA (Regno Unito) - Il Tottenham di Antonio Conte è alla ricerca di un difensore centrale e sta corteggiando Alessandro Bastoni e Milan Skriniar dell'Inter, secondo quanto scrive il tabloid inglese Daily Express. Il difensore della nazionale italiana è la prima scelta degli Spurs, ma il giocatore non sarebbe intenzionato a lasciare i nerazzurri. Conte stima Bastoni per averlo lanciato titolare nell'Inter nel 2019-20. Gli Spurs, attraverso il dg Fabio Paratici, sono pronti a offrire all'Inter l'equivalente di 62 milioni di euro, ma il no di Bastoni ha aperto una strada alternativa che porta a Skriniar. Il difensore slovacco era già stato inseguito invano dal Tottenham due anni fa: adesso l'Inter potrebbe cederlo agli inglesi per esigenze di cassa.