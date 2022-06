Mkhitaryan sceglie l'Inter: dopo Onana per Marotta secondo parametro zero

MILANO - Mkhitaryan ha fatto la sua scelta e ieri l'ha comunicata alla Roma, rifiutando di fatto il rinnovo che gli era stato proposto dal club giallorosso. L'armeno vestirà infatti la maglia dell'Inter, riassaporando anche il sapore della Champions League che ormai da qualche stagione aveva perso. La Roma, anche per volontà di Mourinho aveva provato fra mercoledì e giovedì ad alzare leggermente la posta, mettendo sul tavolo un contratto annuale da 3.5 milioni più bonus (per arrivare a 4.1) con il rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di raggiungimento del 50% delle presenze e la qualificazione della squadra alle coppe europee. Mkhitaryan, anche per rispetto verso il club in cui si è ben trovato dopo le esperienze inglesi, si è preso un giorno di tempo e ieri ha confermato la proprio decisione già emersa nelle ore precedenti alla finale contro il Feyenoord, ovvero andare all'Inter. Sarà dunque il secondo parametro zero messo a segno da Marotta, dopo aver messo le mani sul portiere camerunese André Onana, che era in scadenza con l'Ajax.