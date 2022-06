L'Inter fa spazio a Dybala: Sanchez e Vidal alla porta

MILANO - Mkhitaryan in arrivo (martedì può arrivare la firma, pronto un biennale a 3,8 milioni più bonus) e poi è previsto un vertice, per fare il punto sul mercato, tra Inzaghi, Marotta e Ausilio. Tra le idee al vaglio, anche la ricerca di un vice Brozovic: Asllani è la scelta che piace a tutti. Ma serviranno anche cessioni: proprio da lì nascerà la possibilità di chiudere l'affare Dybala: l'Inter offre un triennale con opzione per la stagione successiva da 7 milioni. Per rendere fattibile la cosa, bisogna abbassare il monte ingaggi, per cui si deve favorire gli addii di Vidal (da mesi in contatto col Flamengo) e Sanchez, che ha ricevuto numerose offerte da campionati minori: l'ultima proviene dal Galatasaray, ma Sanchez punta alla Liga. Nel colloquio tra Inzaghi e dirigenti, sul piatto anche la questione esterni: si cercherà di puntare su un giovane e il primo della lista è Raoul Bellanova, per il quale si devono attendere chiarimenti sulla situazione del Cagliari.