Inter, Dybala c'è e Inzaghi vota Lukaku

MILANO - Dybala e il suo procuratore Antun hanno fatto il punto sull'offerta dell'Inter: quadriennale da 5,5 milioni più 1,5 di bonus per arrivare a 7. Restano da limare alcuni bonus, con l'obiettivo di renderli automatici o quasi, ma tutto sembra destinato ad andare a buon fine. Certo che aggiungere Dybala nella rosa dell'Inter vuol dire rilanciare decisamente in ottica scudetto dopo il secondo posto dell'ultima stagione. E anche in chiave Champions, dove è impensabile non raggiungere gli ottavi. E per Inzaghi, di conseguenza, aumenteranno sia le pressioni, sia le soluzioni tattiche: con Dybala e Mkhitaryan del resto Lautaro Martinez potrà dedicarsi unicamente a mettere palloni nelle reti avversarie. Manca, però, una punta che riempia l'area avversaria e dia profondità alla squadra, insomma uno con le qualità di Lukaku: e Inzaghi sogna il suo arrivo, oltre a quello di Dybala. Lukaku è disposto a dimezzarsi l'ingaggio e ha ottenuto il via libera per il prestito, ma il Chelsea, visto che il cartellino pesa a bilancio 23 milioni all'anno, vuole un giocatore in cambio. Dumfries potrebbe essere il nome più caldo da inserire in questa trattativa. Con gli eventuali arrivi di Lukaku e Dybala, evidentemente l'Inter saluterebbe, oltre a Sanchez, anche Dzeko, mentre tratterrebbe Correa, fedelissimo di Inzaghi.