Marotta: "Dybala all'Inter? Ci stiamo lavorando, tutto entro giugno"

MILANO - Inzaghi e l'Inter sognano un tridente da favola con Lautaro, Lukaku e Dybala. Per Big Rom sarebbe un ritorno, molto gradito ai tifosi, per la Joya invece una nuova sfida. Ci prova Marotta, che sull'affare legato all'ex Juve ha dichiarato: "Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter. Io, Ausilio e Baccin vogliamo costruire la squadra entro il mese di giugno perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente", le parole a margine della presentazione di un libro sul diritto dello sport a Milano. L'Inter ha già incontrato l'agente di Dybala in sede, mettendo sul tavolo la prima offerta, un quadriennale da 5,5 milioni più 1,5 di bonus per arrivare a 7. Si tratta e si lavora, e intanto Inzaghi spera nel tridente da sogno.