Lukaku con Dybala si può. C’è il blitz di Ausilio a Londra

MILANO - “Il nostro obiettivo è quello di consegnare a Inzaghi la nuova rosa entro fine giugno, ovviamente sempre nel rispetto della sostenibilità». La frase rilasciata da Beppe Marotta in mattinata a microfoni unificati suona come un manifesto programmatico, considerato che già da giovedì sera Piero Ausilio era a Londra avendo tre precise missioni: incontrare Fali Ramadani, procuratore di Milenkovic, trovare offerte per Milan Skriniar (oltre a quella del Psg) e acquirenti per Denzel Dumfries. L’olandese, valutato 30 milioni dall’Inter, piace a Tottenham, Manchester United e pure al Chelsea, anche se il direttore sportivo ha smentito le indiscrezioni circa un suo incontro con la dirigenza dei Blues per parlare di Romelu Lukaku. Obiettivo di Ausilio è pure capire se c’è margine per imbastire un’asta su Skriniar, su cui è piombato il Psg (lo slovacco, pur fortissimo, è meno indispensabile di Alessandro Bastoni a livello tattico). Perché, per garantire quanto promesso a Inzaghi entro fine mese, occorre primariamente vendere essendo obbligatorio chiudere il mercato con un attivo da 60 milioni, come da disposizioni di Suning.