Inter: tra Correa, Dzeko e Sanchez ne resterà uno solo

MILANO - In nerazzurro la prossima stagione ce ne sarà uno solo tra Correa, Dzeko e Sanchez, con quest'ordine di probabilità. E' chiaro che se l'attacco dell'Inter dovesse accogliere sia Dybala sia Lukaku, considerata la volontà di trattenere Lautaro, ecco che il reparto avanzato andrebbe sfoltito con decisione. Non è certo un fulmine a ciel sereno l'addio con Alexis Sanchez: prezioso quando è servito quest'anno, ma troppo oneroso in relazione al reale impiego in campo, con lui si va verso la rescissione con buonuscita. Correa è il candidato a restare dei tre, visto che Inzaghi insisterà per trattenere il proprio pupillo. Ma è pur vero che, dei tre, è quello che può avere più mercato e le offerte interessanti saranno valutate. Meno semplice piazzare Dzeko, per età e ingaggio. Nel frattempo si lavora appunto a costruire l'attacco dei sogni: con Dybala previsto un nuovo incontro, si lavora a un quadriennale, il giocatore chiede 8 milioni, l'Inter offre 5,5 più bonus per arrivare a 7. Sul fronte Lukaku, il Chelsea deve ammortizzare l'ingaggio: se pesa 23 milioni, non può accettare i 6-7 dell'Inter per il prestito, per cui l'idea è inserire una contropartita.