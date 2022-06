Inter-Skriniar, il Psg vuole chiudere

MILANO - Il Paris Saint Germain non molla Skriniar: i francesi sanno che l'Inter deve cedere almeno uno dei gioielli, per cui da Parigi potrebbe presto arrivare la famosa offerta che non si può rifiutare, dopo aver visto respinta la prima da 50 milioni. I nerazzurri ne chiedono 80, ma non è impossibile un accordo, visti i buoni rapporti tra i club. Del resto l'incontro tra Ausilio e Ramadani, procuratore di Milenkovic, la dice lunga su come l'Inter stia cercando di non farsi trovare impreparata in caso di caccia al sostituto di Skriniar. L'Inter, che peraltro sente anche di avere in mano il sì di Bremer, sarebbe inserire nei discorsi con la Fiorentina anche Pinamonti.