Dybala all’Inter, fumata bianca in arrivo: le cifre dell’affare

Ieri Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, era al mare con la figlia, Beppe Marotta in sede all’Inter. E tutti giurano che tra i due non c’è stata nemmeno una telefonata. Il contatto - probabilmente quello decisivo - è atteso oggi quando all’Inter tutti sperano possa esserci la tanto attesa fumata bianca. I segnali arrivati da Miami, dove è in vacanza Dybala, sono molto positivi e l’ultimo problema sembra quello di colmare le differenze tra le parti: nessun problema sulla durata del contratto (che sarà di 4 anni), ci sono ancora piccole divergenze sull’ingaggio (l’Inter ha messo sul piatto 5,5 milioni più 1,5 di bonus per arrivare a 7, l’entourage della Joya ne ha chiesti 8) e sulle commissioni, ma anche in questo caso, rispetto a come si era partiti, di strada ne è stata fatta tantissima.