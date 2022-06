Inter, pressing del Marsiglia su Correa

MILANO - Il Marsiglia continua a corteggiare Correa. L'interessato però, per il momento non sembra intenzionato ad aprire: del resto la sua posizione di pupillo di Inzaghi gli rende particolarmente gradita la permanenza in nerazzurro, nonostante, pupillo, lo sia anche di Sampaoli. Ma gli scenari possono sempre mutare, soprattutto se in quel reparto dovesse arrivare anche Lukaku: allora per i nerazzurri sarebbe complicato resistere a offerte per Correa. Sempre dalla Francia, si attendono mosse dal Psg per Skriniar: i parigini sono fermi a 50 milioni, l'Inter ne chiede 80 e intanto si cautela bloccando Milenkovic, contando sulla parola di Bremer e tenendo d'occhio Kehrer. Non è poi ipotesi peregrina la partenza di Dumfries, visto il traffico sugli esterni. Dopo Bellanova, c'è stato un incontro con il procuratore di Udogie: l'Udinese chiede 20 milioni, ma difficile che l'Inter possa affondare il colpo sempre prima cedere.