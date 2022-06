Telegraph: "Lukaku vicino all'Inter, positivo l'incontro con il Chelsea"

LONDRA (Regno Unito) - Non solo Dybala. In casa Inter , per rafforzare il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di Inzaghi nella prossima stagione, si fa sempre più largo l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Romelu Lukaku . Il Telegraph rivela che fra il Chelsea e i nerazzurri si sarebbe aperta ufficialmente una trattativa dopo un incontro avvenuto lunedì 13 giugno col neo-proprietario dei Blues, Todd Boehly, e al quale sarebbero stati presenti da remoto gli agenti del 29enne attaccante belga di origine congolese.

"Lukaku-Inter, c'è l'ok di Boehly e Tuchel"

Un incontro positivo, prosegue il tabloid britannico, al punto che la speranza di tutte le parti sarebbe quella di chiudere già nei prossimi giorni. Boehly si sarebbe convinto a lasciar partire Lukaku, anche in considerazione del fatto che l'attaccante non sarebbe mai entrato davvero in sintonia con Thomas Tuchel. E lo stesso tecnico tedesco, col quale il nuovo proprietario vorrebbe andare avanti, avrebbe dato l'ok in modo da concentrarsi al più presto sul sostituto di Lukaku e non solo, visto che anche il futuro dei vari Pulisic, Ziyech e Werner sarebbe in bilico.