Inter, con Lukaku e Dybala è il momento dei tagli

MILANO - Lukaku e Dybala: gli obiettivi di mercato dell'Inter per l'attacco sono chiari e i nerazzurri puntano anche a chiudere il prima possibile. Al momento, gli sforzi si concentrano sul belga, con la prima proposta nerazzurra per il prestito (5 milioni), piuttosto lontana dai 15 chiesti dal Chelsea, che sarebbe disposto a scendere a 10, cifra sulla quale può arrivare l'ok. Sul fronte Dybala, manca solo la risposta definitiva dell'interessato, per cui allo stato attuale l'Inter è in procinto di segnare due nomi pesantissimi nella casella degli ingressi. Pesanti però anche gli ingaggi: se Lukaku può accettare il vecchio contratto da 7.5 milioni a Dybala è stato offerto un ingaggio da 5.5 milioni con 1.5 di bonus. Viene da sè che i nerazzurri dovranno quindi abbassare il monte ingaggi, sfoltendo la rosa. Già gli addii (Ranocchia, Kolarov, Vecino e Perisic) porteranno risparmi; Handanovic rinnoverà al ribasso, ma per raggiungere e superare la quota di circa 33 milioni portata dai nuovi arrivi, sarà indispensabile l'addio dei cileni Sanchez e Vidal. Tuttavia, se l'obiettivo di Zhang è chiudere il mercato con un attivo di circa 60 milioni, ecco che per mantenere in rosa anche Lautaro Martinez , dovrà salutare uno fra Correa e Dzeko. E poi gli esuberi: Pinamonti e Sensi, mentre Skriniar e Dumfries sono i giocatori con cui fare cassa (l'Inter li valuta rispettivamente 80 e 50 milioni).