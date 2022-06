Lo strano caso dell'Inter: Marotta compra, Zhang vende

MILANO - Riecco il #Suningout. Quest’anno era diventato trend topic già quando sembrava sul piede di uscita Alessandro Bastoni, mentre in questo afosissimo fine settimana di fine giugno il copione si sta ripetendo per Milan Skriniar, uno che - proprio come Bastoni - “ha l’Inter nel cuore”. È alquanto strano quanto succede intorno all’Inter: quando si compra, è merito di Marotta, quando si vende, è colpa di Zhang. Una dicotomia unica e quanto meno singolare. Il presidente, mai così presente come nell’ultima stagione, “paga” i diktat arrivati dalla casa madre dovuti però alla volontà da parte del governo cinese, di far sì che le aziende di Pechino non investano più nell’intrattenimento, settore non reputato strategico. Detto questo, Zhang ha sempre sottolineato come l’idea sia quella di creare un’Inter sempre più forte ma dai costi a bilancio sostenibili. E gli arrivi di Lukaku, Dybala, Mkhitaryan, Onana, Gosens e Asllani, dimostrano come l’Inter sia più viva che mai, soprattutto nelle trattative in entrata. Skriniar verrà sostituito con Milenkovic e non è detto che Inzaghi ci perda: agli atti c’è quanto di buono fatto nell’ultima stagione da chi ha raccolto l’eredità di chi aveva salutato, allenatore compreso. A cui è stato allungato il contratto (e aumentato l’ingaggio) per un’altra stagione. Lo stesso dicasi per Marotta, Ausilio e Baccin. Tutte decisioni di Zhang che però regolarmente viene attaccato dai social. Figurarsi cosa sarebbe accaduto se nelle ultime due stagioni l’Inter non avesse vinto tre trofei.