Inter, Sanchez indizio social sul River Plate: tifosi scatenati

I tifosi River Plate hanno cominciato a sognare l'improbabile ritorno di Alexis Sanchez, che ha militato nel club argentino tra il 2007 e il 2008. Il motivo è una particolare storia Instagram postata dall'attaccante dell'Inter durante la sua vacanza a Buenos Aires, tra relax e allenamenti in palestra. Sanchez ha infatti scattato una foto al Monumental, stadio del River Plate, e i tifosi argentini l'hanno pensata come possibile indizio per il suo futuro. L'attaccante cileno, che ha poco spazione nell'Inter di Simone Inzaghi, ha però un pesante ingaggio da 7 milioni di euro che rende difficile un suo trasferimento.