Inter, offerta monstre del Psg a Skriniar: 9 milioni

MILANO - E' un nome molto appetibile sul mercato, quello di Milan Skriniar. E se da una parte l'Inter non vorrebbe privarsi di un pilastro difensivo, la dirigenza nerazzurra non può non valutare il fatto che la sua cessione aiuterebbe enormemente il raggiungimento degli obiettivi economici dettati da Suning. Infatti per prendersi Skriniar le pretendenti dovranno sborsare una ricca quantità di soldi, visto che Marotta e Ausilio lo valutano 80 milioni. Ma, con un'offerta da 70 più bonus facili da raggiungere, si potrebbe chiudere la vicenda. Il Psg finora ne ha proposti 50 più bonus e, temendo la concorrenza del Chelsea, potrebbe arrivare a quella cifra. Ma se il Chelsea può puntare sui buoni rapporti con l'Inter per l'affare Lukaku, è anche vero che i nerazzurri non intendono abbassare troppo la valutazione del giocatore. E intanto il Psg cerca di convincere anche Skriniar: dopo una prima offerta di 7 milioni, ne sarebbe arrivata una nuova da 9.2, molto più del doppio di quanto Skriniar prende all'Inter, 3.8. In caso di sua partenza, si lavora agli eredi: Milenkovic e Bremer i nomi caldi.