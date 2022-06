Inter, Marotta: "Lukaku, Dybala e Bremer sono nostri obiettivi"

MILANO - Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 per fare il punto sul mercato, a partire dalla situazione legata al ritorno di Romelu Lukaku: "Oggi no, con il ds Piero Ausilio abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto degli equilibri economico finanziario, all'insegna della sostenibilità. Ci sono sondaggi e trattative, bisogna tentare tutte le strade senza avere la paura di fallire. La pista Lukaku è percorribile, non mi nascondo. Ma dobbiamo ancora valutare se possiamo definirla o meno. Lui e Dybala sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma dobbiamo valutare se c'è la congruità finanziaria. Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, la rosa è già competitiva".

Calciomercato Marotta ha poi smentito una possibile cessione di Lautaro: "Abbiamo il nostro business plan per chiudere in attivo la campagna trasferimenti e abbassare il livello dei salari. L'obiettivo è costruire una squadra forte, Lautaro in questo momento è un elemento indispensabile per perseguire questi obiettivi". Tra questi ci sono anche Bremer e Mkhitaryan: "Bremer all'Inter se parte Skriniar? Questo è un mercato dove è molto più difficile sostituire un attaccante, rispetto ad un difensore e probabilmente sarà questo il settore in cui dovremo agire. Con Ausilio stiamo pensando a delle alternative valide nel momento in cui dovrebbe partire un difensore. Bremer è un giocatore di caratura mondiale e farebbe comodo a tante squadre di vertice, non solo italiane. È un giocatore su cui sono poste tutte le nostre attenzioni. Mkhitaryan sarà ufficiale nei prossimi giorni, così come Onana. Poi vogliamo valorizzare i nostri giovani anche se bisogna andare con i piedi di piombo e con calma. È nostro dovere allestire una squadra competitiva da mettere a disposizione di Inzaghi".