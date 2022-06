Inter, patto per la stella con Inzaghi e Lukaku

M ILANO - Non solo la firma sul contratto fino al 2024, il tecnico dell'Inter S imone Inzaghi può anche esultare per via della chiusura della trattativa con Romelu Lukaku che nella prossima stagione tornerà a vestire il nerazzurro . Ieri mattina, per mettere a posto gli ultimi dettagli col Chelsea, si è presentato in sede insieme al ds Beppe Marotta pure Sébastien Ledure , l’avvocato di fiducia del belga. I tasselli sono andati a posto - anche grazie ai rapporti tra Todd Boehly , neo proprietario dei Blues, e Michael Yormark , presidente della Roc Nation che cura l’immagine del giocatore - con un ulteriore sforzo dell’Inter che ha offerto agli inglesi 8 milioni più bonus per il prestito fino al 2023 e che garantirà circa 8 milioni di ingaggio all'ex Manchester United.