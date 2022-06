Inter, tocca a Mkhitaryan e Onana

MILANO - Settimana piuttosto intensa, per l'Inter, quella che si apre. I piani non prevedono solo il nome di Lukaku, ma nei prossimi giorni si attendono le ufficialità di Onana e Mkhitaryan, e magari anche le visite mediche di Asllani e Bellanova, prima delle firme sui contratti. E poi sarà anche il momento dei movimenti in uscita. Si attende infatti il rilancio del Paris Saint Germain per Skriniar: dopo averne offerti 60, i francesi non arriveranno agli 80 milioni che l'Inter chiede, ma probabilmente presenteranno un'offerta sui 70 che difficilmente l'Inter non prenderà in considerazione e che in Francia viene considerata quella decisiva per il passaggio dello slovacco al Psg. Non finisce qui l'agenda di mercato, perché chiaramente un addio di Skriniar solleciterebbe gli incontri per Bremer e Milenkovic.