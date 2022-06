Inter, svolta Skriniar: il Chelsea torna alla carica

MILANO - Dopo aver effettuato colpi in tutti gli altri reparti, l'Inter ora punta l'attenzione sulla difesa. I nerazzurri hanno ormai scelto Skriniar come giocatore col quale fare cassa per sistemare i conti e finanziare il mercato in entrata (Bremer e Milenkovic?), visto che l'Inter intende cederlo per una cifrra quanto più vicina possibile agli 80 milioni. Da tempo, su Skriniar, c'è il Psg, ma nell'ultimo periodo, anche sull'onda dei colloqui per Lukaku, si è rifatto sotto il Chelsea. Gli inglesi seguono anche De Ligt, ma visto che la Juve non scende sotto i 100 milioni, i blues sono tornati a interessarsi di Skriniar. L'Inter, anche al Chelsea, chiede 80 milioni, con la consapevolezza che, come col Psg, a 70 si può chiudere. E successivamente si potrà chiudere per gli ingressi, con l'affondo per Bremer per il quale bisogna trovare l'accordo con il Torino: i granata chiedono 30 milioni, ma si può tentare la via di un prestito oneroso alto con obbligo di riscatto. E poi Milenkovic, che può arrivare sia in caso di partenza che di permanenza di De Vrij.