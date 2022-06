Inter, dietro Kumbulla se parte anche De Vrij

MILANO - Sale l'attesa, in casa Inter, per il rilancio, forse definitivo, del Psg su Skriniar. I parigini, praticamente chiusa la questione Renato Sanches, si preparano infatto al rilancio: da 60 milioni possono sfiorare i 70 complessivi, non gli 80 chiesti, ma che probabilmente possono convncere definitivamente i nerazzurri, che dal canto loro sperano di ricevere un'offerta anche dal Chelsea per poter alimentare l'asta. Si tratta comunque di difre importanti, che possono aiutare sensibilmente l'obiettivo di mercato nerazzurro, chiudere con un attivo di 60 milioni, tagliando anche il monte ingaggi. E' per questo motivo che rallenta la questione Dybala: per averlo bisogna cedere Vidal e Sanchez e altri giocatori, come Dzeko, Correa o qualche esubero, come Pinamonti. Tra i possibili partenti va annoverato anche De Vrij: con un'offerta da 15-20 milioni l'Inter lo cederà (United e Chelsea interessati). E a quel punto, se ci saranno entrambe le uscite importanti nel pacchetto arretrato, bisognerà provvedere a nuovi innesti. Su Bremer, nonostante l'inserimento della Juve, l'Inter si sente in vantaggio, Milenkovic è l'altro obiettivo dichiarato. Ma ultimamente è tornato anche di moda Kumbulla della Roma, già nel mirino nerazzurro nel 2020. Sarebbe un ricambio perfetto, ma la Roma, che lo ha a bilancio per circa 20 milioni, non lo svenderà.