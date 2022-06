Con Lukaku torna l’Inter “contiana”

MILANO. Romelu Lukaku ha riempito la giornata nerazzurra con il suo sbarco a Milano, ma Simone Inzaghi è interessato a un altro sbarco, di Big Rom: quello alla Pinetina. E questo si materializzerà all’inizio della seconda settimana di ritiro. Da lì inizierà veramente il Lukaku-bis e l’allenatore - una novità, visto il precedente - stavolta lavorerà con la certezza di poter avere a sua disposizione il belga per tutta la stagione. Il ritorno di Lukaku rappresenta una svolta fondamentale per l’Inter che nell’ultimo campionato ha perso lo scudetto perché in organico mancava un attaccante che riuscisse a rendere efficace la manovra anche abbassando il baricentro. Dopo la fuga londinese del belga l’Inter lo aveva cercato in Marcus Thuram ma l’infortunio ai legamenti del figlio del grande Lilian aveva troncato il progetto sul nascere. Lì Inzaghi ha deciso di puntare su un suo fedelissimo, Correa, che aveva caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti a sua disposizione (la capacità di incidere nel breve) ma l’assenza di un Lukaku ha portato al cortocircuito patito dalla squadra nelle partite in cui è mancato Brozovic, unico giocatore in rosa in grado di garantire copertura anche alzando il baricentro. L’Inter che verrà, grazie al belga, tornerà a essere “contiana”: potrà anche permettersi di giocare stando più “accucciata” davanti alla difesa, senza rinunciare alla sua pericolosità. Un’arma in più fondamentale in un campionato che si preannuncia ancor più difficile e livellato rispetto al passato, arma che può rivelarsi strategica anche per gestire un calendario che, causa mondiale, sarà ipercompresso.