Inter, Zhang celebra il ritorno di Lukaku: "Big Rom è tornato!"

MILANO - Manca ancora l'ufficialità, ma Romelu Lukaku è davvero tornato all'Inter, sinonimo di casa. Dopo le visite mediche di rito, l'attaccante belga si è recato in sede per firmare il contratto ed è stato riaccolto dal presidente Steven Zhang in persona.

L'entusiasmo di Zhang: "Big Rom è tornato" Lo stesso Zhang, tramite i canali social ufficiali del club, ha riaccolto l'attaccante in un video che ricorda l'annuncio dell'acquisto di tre anni fa: "Ciao a tutti, sono sulla terrazza del quartier generale dell'Inter e guardate chi ho qua con me. Big Rom è tornato! Sei contento? È come un dejavù no? Sembra davvero ieri. Segneremo tanti gol a San Siro vero? È una promessa. Grazie di essere tornato".