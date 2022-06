Inter, con Onana inizia la stagione dell’alternanza

MILANO. “Ultima giornata ufficiale all'Ajax. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro”. Così il club di Amsterdam ha salutato André Onana, il cui acquisto (come quello di Henrikh Mkhitaryan) potrà essere annunciato oggi dall’Inter. Dal 6 luglio - quando la squadra si ritroverà alla Pinetina - inizierà una nuova era in porta: quella dell’alternanza. In tal senso sarà interessare come la pensano Beppe Marotta e Simone Inzaghi che parleranno in conferenza stampa il giorno prima: evento che farà da vernissage alla stagione in cui l’Inter punterà con tutta forza alla seconda stella. L’idea dell’amministratore delegato è di accompagnare il finale di carriera di Handanovic come fatto ai tempi della Juve con Gigi Buffon che fu affiancato e quindi soppiantato da Szczesny. Quella fatta su Onana è una scommessa importante: inizialmente l’Inter sembrava folesse puntare su Dragowski oppure Ospina, invece ha prevalso la real politik data dall’opportunità di ingaggiare un numero uno ancora nel pieno della carriera (il portiere del Camerun ha 26 anni) con già una importantissima esperienza in Champions. Onana però arriva da un’annata alquanto tormentata, iniziata da squalificato e finita ai margini con l’Ajax dove si è distinto per più di una papera (è accaduto pure in Nazionale). I mezzi tecnici e fisici sono di prim’ordine, ma il pre-campionato sarà fondamentale per resettare Onana e farlo entrare nei meccanismi del nostro calcio. Un processo che potrebbe non essere breve: in tal senso non ci sarebbe da stupirsi nel rivedere in porta a Lecce, prima giornata di campionato, l’inossidabile Samir.