Andrè Onana ed Henrikh Mkhitaryan sono giocatori dell'Inter. I contratti dei due giocatori, che arrivano a parametro zero rispettivamente da Ajax e Roma, sono stati infatti depositati in Lega Serie A, come reso noto dalla stessa Lega nella sezione del sito dedicata al calciomercato. Onana e Mkhitaryan si aggiungono ad Asllani e Lukaku tra i giocatori per cui il club nerazzurro ha depositato i contratti.