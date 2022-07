Dal Brasile: "Vidal lascia l'Inter, è a un passo dal Flamengo"

MILANO - In Brasile sono sicuri: Vidal è a un passo dal Flamengo, che ha offerto al cileno un contratto da 18 mesi. L'amico Medel rilancia: "Se ne muore di giocare per il Boca Juniors". Chi la spunterà? Il futuro dell'ex Juve al momento è conteso e in bilico, di sicuro non sarà ancora all'Inter che intende liberarsi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza (2023) del centrocampista. Così facendo, i nerazzurri monetizzerebbero e si allegerirebbero di un ingaggio pesante. La scelta spetta a Vidal, cercato anche dall'Inter Miami e dal Galatasaray. Ora però al fotofinish arrivano Flamengo e Boca, il mercato darà la sua sentenza.