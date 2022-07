Inter: Sanchez via, assist a Dybala

MILANO - In casa Inter oggi potrebbe essere il giorno buono per gli addii di Vidal e Sanchez. La dirigenza nerazzurra, scaduto il mese di giugno fondamentale per le esigenze legate al decreto crescita, attende di avere un contatto decisivo con Felicevich, l'agente dei due cileni tornati fortemente nel mirino del Flamengo. Il corteggiamento con Vidal - c'è anche il Boca Juniors - è di vecchia data e ieri il centrocampista ha flirtato con profili social legati al club brasiliano che davano per imminente il suo arrivo. Secondo "Goal.com" e “Tyc Sports”, però, il Flamengo avrebbe iniziato una trattativa anche con Sanchez per l’infortunio occorso a Bruno Henrique . L'uscita del "Niño Maravilla" è fondamentale per l'eventuale affondo per Dybala messo in stand-by dopo l’arrivo di Lukaku .