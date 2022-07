Lukaku vuole fare gol anche alla bilancia

MILANO. Quando si è presentato per la prima volta all’Inter, Romelu Lukaku pesava più di cento chili. Colpa di un’estate vissuta da separato in casa a Manchester. Stavolta, a giudicare da come Big Rom si sta allenando in Costa Smeralda, pure la bilancia risponderà presente. Anche da questi particolari si può vedere quanto sia grande la voglia da parte di Big Rom di tornare all’Inter. Per riabbracciarlo, si dovrà attendere l’inizio della prossima settimana, intanto André Onana pure ieri ha provato sulla propria pelle cosa voglia dire avere il belga come avversario. I due si sono presentati di buona mattina allo stadio Nespoli di Olbia e sono rimasti in campo per 90' alternando lavoro atletico, tecnica individuale e tiri in porta. Allenamento già da ritiro estivo, che - come sottolineato - indica quanto grande sia la voglia da parte di Lukaku di rimettersi in gioco a Milano.

La prossima Inter avrà un baricentro variabile perché Lukaku, a differenza di Dzeko, il meglio lo dà negli spazi, considerata la sua capacità di difendere la palla ed essere immarcabile quando riesce a scaricare tutta la sua potenza in campo aperto. Questo darà a Inzaghi la possibilità di abbassare il baricentro e avere una soluzione in più nella faretra.