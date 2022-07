Inter, il fantasma di Dybala

MILANO - In casa Inter aleggia il fantasma di Paulo Dybala. Non solo voci di mercato ma anche una preoccupazione che un innesto del calibro di Dybala possa scompaginare gerarchie che, ad oggi sembrano definite: Lukaku e Lautaro Martinez titolari, con le alternative Dzeko e Correa. Dybala però resta un pallino di Marotta per cui rimane molto alta la probabilità di vedere la Joya in nerazzurro la prossima stagione. Chiaro che però la linea dell'Inter sia quella di cedere prima un altro attaccante: per Sanchez c'è l'interesse del Flamengo, pronto a pagare i 7 milioni di ingaggio. De resto a rallentare una trattativa per Dybala è stato anche l'affare Lukaku che ha sottratto tempo ed energie per lavorare sull'ex Juve.