Inter, il lodo Maravilla

MILANO. La quinta punta? Non è prevista, o al massimo questa potrebbe essere un giovane (che, come ha sottolineato Inzaghi, sia conscio di essere l’ultimo nelle gerarchie). Però c’è anche uno scenario che inquieta un po’ tutti all’Inter: ovvero che Alexis Sanchez continui a rifiutare tutto e si presenti ad Appiano dicendo a Simone Inzaghi di volersi giocare le sue carte a Milano. Scenario che non è per nulla impossibile. Molto, in tal senso, si capirà da mercoledì 13, il giorno dopo la prima amichevole stagionale a Lugano, quando il Niño Maravilla si ripresenterà dalle ferie alla Pinetina. Al momento, Alexis - giocatore che continua ad avere una grandissima considerazione di sé - rifiuta tutte le opzioni “esotiche” che gli porterebbero un ricco prepensionamento. Da quanto rimbalzato a Milano, pure il Flamengo non lo stuzzicherebbe: lui vuole, pardon, vorrebbe restare in Europa e, possibilmente, giocare in Champions. Il fatto che sogni il ritorno al Barcellona, non è una smargiassata, ma verità: stante le premesse, il “lodo Maravilla” rischia di diventare un tormentone. L’Inter, dal canto suo, al momento non pare avere fretta di risolvere la questione e questo fatto continua a tenere a distanza Paulo Dybala da Appiano: di certo Inzaghi ragiona su quattro attaccanti ma, quando lo spiegherà ad Alexis, dovrà essere molto convincente. Però tutto pende dal giocatore: dovesse arrivare un’offerta a lui gradita, cambierebbe tutto. Ed è quanto si augurano, sottovoce, pure all’Inter.