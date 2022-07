Vidal 'assaggia' il Maracanà: che tifo per il Flamengo!

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Una serata da tifoso nel ' tempio ' del calcio per Arturo Vidal , sbarcato nella notte all'aeroporto internazionale Galeao di Rio de Janeiro scatenando l'entusiasmo dei tifosi del Flamengo che lo hanno acclamato al suo arrivo e aspettano ora solo l'ufficialità del suo ingaggio. Il 35enne centrocampista cileno, che lascerà l' Inter dopo due stagioni, ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una storia dallo stadio Maracanà .

Serata da tifoso al Maracanà

"Sono felice di essere qui" sono state le prime parole del centrocampista, che nella sua 'nuova casa' ha visto il Flamengo battere 7-1 i colombiani del Tolima e qualificarsi così per i quarti di finale della Copa Libertadores, nei quali sfiderà il Corinthians in un 'derby' tutto brasiliano. La dirigenza del 'Fla' vorrebbe intanto portare a Rio anche l'altro cileno dell'Inter Alexis Sanchez ma sembra che, ad un primo contatto, il giocatore abbia respinto le proposte dei carioca, affermando di voler continuare a giocare in Europa.