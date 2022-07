Inter, il Psg pronto al rilancio per Skriniar. Bremer attende

MILANO - Dopo aver già offerto 60 milioni, il Psg è pronto ad aumentare l'offerta per Skriniar, anche a seguito delle dichiarazioni del nuovo tecnico Galtier, relative all'intenzione di passare alla difesa a tre. L'offerta in arrivo forse non pareggerà gli 80 milioni chiesti dall'Inter, ma ci si potrà avvicinare magari con una serie di bonus. E una volta risolta la questione Skriniar, l'obiettivo è quello di procedere su Bremer: al momento Milenkovic e Akanji, altri profili individuati, restano in attesa che si sblocchi l'obiettivo primario. Per Bremer sarà proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto. E intanto, se Skriniar non dovesse partire, potrebbe essere De Vrij a lasciare: c'è il Manchester United. Se no l'olandese, in scadenza nel 2023, inizierà a fine mercato le trattative per il rinnovo.