Inter, ora è ufficiale: Handanovic ha rinnovato fino al 2023

MILANO - L'Inter e Samir Handanovic ancora insieme. L'estremo difensore sloveno (che compirà 38 anni il prossimo 14 luglio), capitano della squadra, ha rinnovato per un'altra stagione fino al giugno 2023. La comunicazione è stata diffusa direttamente dal club nerazzurro, attraverso i propri canali ufficiali: "L'Inter comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento di contratto del portiere sloveno Samir Handanovic fino al 30 giugno 2023". Indossando la maglia dell'Inter per 10 stagioni, Handanovic ha collezionato 439 presenze tra tutte le competizioni vincendo 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana.