Inter, ufficiale: risolto il contratto con Vidal

MILANO - Arturo Vidal non è più un giocatore dell'Inter. Il centrocampista cileno adesso potrà firmare con il Flamengo dopo che il club nerazzurro ha ufficializzato la risoluzione del contratto: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei". Alla core dei nerazzurri Vidal, arrivato a settembre 2020, ha giocato 70 partite realizzando 4 gol vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa.