Inter, Skriniar non parte e congela la difesa

MILANO - Skriniar al momento non si muove dall'Inter. Lo slovacco, reduce da un infortunio e quindi non convocato per l'amichevole di Lugano, ha incontrato ieri, un un albergo del centro di Milano, gli intermediari che lavorano all'operazione col Psg. Il numero 37 nerazzurro -non dirà no ai parigini- che gli hanno prospettato un ingaggio da 9 milioni complessivi -, ma non spinge neanche pe la cessione, ma aspetta la decisione dell'Inter che è partita da una valutazione di 80 milioni e non vorrebbe scendere sotto i 70. Il problema è che il Psg finora ha offerto 55 milioni più una contropartita, ma i nerazzurri vogliono solo cash. E quindi la distanza attuale sul denaro è di almeno 15 milioni. Il club nerazzurro è disponibile a scendere a patti, ovvero 70 milioni comprensivi di bonus (Hakimi è stato ceduto un anno fa per 66.5 più bonus), ma il Psg, che deve cedere giocatori, al momento non sembra pronto a rilanciare. La sensazione è che lo slovacco alla fine verrà sacrificato, ma l'Inter vuole farlo alle sue condizioni, così come Bremer del Torino, anche perché i difensori da prendere, in caso di cessione di Skriniar, dovranno essere due (è andato via Ranocchia). Insomma, il doppio stallo persiste, col rischio che il Psg possa decidere di cambiare obiettivo e Bremer possa finire in altre squadre (anche se l'Inter confida che il patto col brasiliano resista e possa magari decidere di aspettare gennaio quando potrà liberarsi per 15 milioni). E' pur vero che Cairo non fa sconti e vuole 50 milioni. E la telenovela continua...