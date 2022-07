Perché Dybala conviene all'Inter, perché l'Inter conviene a Dybala

Il test di Lugano l'ha dimostrato: l' intesa fra Lukaku e Lautaro è talmente solida che i due non sembrano nemmeno avere giocato per un anno l'uno lontano dall'altro. Il belga e l'argentino si sono ritrovati a occhi chiusi, per la soddisfazione di Simone Inzaghi che nel secondo tempo ha sperimentato anche Correa nel ruolo di trequartista. Al punto che, a precisa domanda sull'assetto dell'attacco, egli ha risposto: "Con tanti grandi attaccanti a disposizione, nella nuova stagione potremo cambiare schieramento di volta in volta. Sono molto soddisfatto del reparto offensivo che ho a disposizione, nell'ultimo campionato è stato il migliore e adesso è ritornato Lukaku".

La Joya attesa

Le parole dell'allenatore sembrano avere allontanato Dybala dall'Inter. Sembrano. Perché, tanto più passa il tempo quanto più nel club di Zhang si rafforza la convinzione che ingaggiare il ventottenne nazionale argentino a parametro zero sia un vero affare. Presente e futuro. Indipendentemente dalla considerazione contingente circa lo spazio che, dopo le parole luganesi di Inzaghi, Dybala potrebbe ritagliarsi nell'attacco interista con Lukaku e Lautaro intoccabili, Dzeko primo cambio dell'uno e dell'altro, Correa multiuso. A meno che o il bosniaco o l'ex laziale partano. Marotta guarda lontano, come si conviene a un dirigente illuminato: nel 2023 Dzeko compirà 37 anni e Lukaku dovrà essere riscattato dal Chelsea, ma al momento, non è possibile prevedere a quali precise condizioni e, soprattutto, a quanto ammonterebbe l'operazione. Prendere Dybala adesso significherebbe fare un investimento certamente remunerativo, considerato il valore assoluto del giocatore, smanioso più che mai di tornare alla ribalta.

Il fattore Sanchez

A un mese esatto dall'inizio del campionato (13 agosto, ore 20:45, Lecce-Inter), Dybala non si è ancora accasato: in parte dipende da lui e da chi ne cura gli interessi, avendo congelato la proposta interista formulata l'8 giugno, prima che il ciclone Lukaku cambiasse tutto. Ma l'approdo all'Inter scatterà subito dopo che le strade dell'Inter e di Sanchez si saranno separate. Il cileno ha 7 milioni di buone ragioni per traccheggiare e resistere al lavorio ai suoi fianchi che Marotta continua indefessamente a fare. Convinto che all'Inter convenga prendere Dybala nella stessa misura in cui a Dybala convenga l'Inter.