Inter, si aspetta il definitivo rilancio del PSG per Skriniar

INTER - Un weekend che può portare alla definitiva fumata bianca. L'Inter aspetta il rilancio definitivo da parte del Psg (fermatosi a 60 milioni, 53 fissi più 7 di bonus) entro il fine settimana per chiudere la cessione di Milan Skriniar. Dalla Francia fanno sapere che la trattativa si può chiudere a 60 milioni fissi più 5 di bonus. A quel punto, con l'addio definitivo del difensore slovacco, l'Inter si concentrerà su Gleison Bremer. Il centrale brasiliano ha da tempo messo il club nerazzurro in cima alle sue preferenze e, per il momento, non si vedrebbe in nessuna squdra che non sia l'Inter. Con la Juventus sempre alla finestra, il club nerazzurro dovrà smussare gli angoli con il presidente del Torino, Urbano Cairo, che richiede una cifra ben più alta rispetto a quella che è la proposta nerazzurra. Sono 40 i milioni richiesti dai granati contro i 25 offerti dall'Inter, che vorrebbe inserire anche una contropartita tecnica (Casadei). Dopo Bremer, l'ad Marotta vorrebbe poi anche chiudere per un altro difensore. Il nome più caldo rimane sempre quello di Milenkovic della Fiorentina.