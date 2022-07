Inter, il coro dei tifosi a Marotta e Ausilio: "Portateci Dybala!"

MILANO - Entusiasmo alle stelle, in Piazza Gae Aulenti a Milano, per la presentazione della nuova maglia dell'Inter. In un evento aperto ai tifosi nerazzurri, accorsi in massa per salutare la squadra, non sono mancati cori di incitamento ai nuovi arrivi ed esplicite richieste di mercato al direttore sportivo Piero Ausilio e all'amministratore delegato Giuseppe Marotta: "Portateci Dybala!", hanno urlato i tifosi che sognano l'approdo della Joya nella Milano nerazzurra.