Inter, Steven Zhang chiede 3 cessioni

MILANO - Suning e il presidente Steven Zhang hanno dato una nuova missione alla propria dirigenza dopo quella già tosta dell’estate 2021, ovvero chiudere il mercato con un saldo attivo di almeno 60 milioni (l'obiettivo sono 3 cessioni) e un taglio del monte ingaggi del 10-15%. L'Inter oggi proverà a chiudere il cerchio col Torino per Bremer, operazione che potrebbe superare i 30 milioni con l'inserimento del giovane Casadei, anche se i nerazzurri proporranno un prestito con obbligo, riducendo dunque l’investimento iniziale -, è evidente che per raggiungere il traguardo del più 60 serva un’accelerazione con le uscite. E’ vero che questo obiettivo va raggiunto entro il 30 giugno 2023, con la possibilità, quindi, di incassare cifre importanti anche nel mercato di gennaio o a giugno dell’anno prossimo prima di chiudere l’esercizio economico 2022-’23. Il presidente Zhang si aspetta un segnale importante in questo senso e la settimana che inizia oggi potrebbe essere decisiva su due fronti in uscita, ovvero Skriniar e Pinamonti. Senza dimenticare Sanchez, lui invece in trattativa per rescindere il contratto con un anno di anticipo, operazione che andrebbe ad alleggerire di qualche milione il monte ingaggi.