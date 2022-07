Inter, dura lotta con la Juve per Bremer: e se restasse Skriniar?

INTER - Non sono ore semplici per i tifosi dell'Inter che in poco tempo si sono visti sfilare Dybala dalla Roma e (forse) Bremer dalla Juventus. Un boccone amaro è stato mandato giù alla notizia che la Joya aveva dato il suo sì ai giallorossi, ormai stufo di aspettare ancora l'affondo decisivo dell'Inter. Cosa che non è avvenuta, per il continuo problema dei nerazzurri nel liberare almeno una pedina nel reparto avanzato (Sanchez, Pinamonti). E anche la trattativa per Bremer del Torino si è fatta decisamente in salita. Nel weekend si è registrato il sorpasso della Juventus, grazie alla rapida cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Dunque soldi freschi da poter reinvestire immediatamente per il sostituto. E il mirino è stato subito spostato sul difensore brasiliano. L'Inter, dal canto suo, dovrà anche capire che ne sarà di Skriniar. Il rilancio a 70 milioni del Psg non è arrivato (francesi fermi a 53+7 di bonus). Atteso un rilancio forse già oggi, ma il tempo stringe. Per Bremer bisogna accelerare e fare un controsorpasso alla Juve. E se il brasiliano dovesse andare ai bianconeri? Ecco che si farebbe concreta anche l'ipotesi di trattenere lo slovacco, rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2023. Evento possibile, almeno nei pensieri di Zhang. Che, a quel punto, dovrà trovare altre strade per chiudere il mercato nerazzurro con un saldo attivo di 60 milioni di euro.