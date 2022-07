Bremer e poi Dybala: dopo il blitz Lukaku due bocconi amari per l'Inter

MILANO - Dopo i fuochi d’artificio di giugno, con diversi botti e il fragoroso colpo del ritorno di Romelu Lukaku, sull’Inter è arrivata una secchiata d’acqua ghiacciata in questo bollente inizio di settimana di metà luglio. Prima Paulo Dybala che ha deciso di non attendere più il club nerazzurro, quindi il blitz della Juventus su Bremer, un giocatore che di fatto era stato agganciapugno e che un accordo con il Torino, in qualche modo, sarebbe stato trovato. Il problema è che le famose uscite hanno bloccato il mercato nerazzurro e Marotta e il ds Ausilio, senza l’ok del presidente Steven Zhang, non hanno potuto dare prima un’accelerata agli ultimi colpi in entrata. Per Dybala serviva fare spazio in attacco intanto con l’uscita di scena di Sanchez e Pinamonti. Il cileno però ha detto no a diverse proposte esotiche e il suo agente Felicevich non ha (ancora) trovato un quadra per la buonuscita del suo assistito che per questo 2022- 23 dovrà percepire ben 7 milioni di euro.