No, non è colpa di Marotta se l'Inter ha perso Dybala e Bremer

Dybala alla Roma e Bremer alla Juve : i tifosi dell' Inter l'hanno presa malissimo e non si stenta a crederlo, ma non è colpa di Marotta se l'Inter li ha persi entrambi. Il tira e molla con l'argentino era andato avanti per settimane, tuttavia, all'inizio di giugno sembrava che il lieto fine fosse finalmente arrivato. Invece no, il ciclone Lukaku ha cambiato tutto, oltre al fatto che Sanchez è rimasto in organico e Dybala è finito nel limbo sino a quando la Roma non si è inserita e ha piazzato un colpo magistrale. Bremer è un capitolo diverso che riconduce comunque al medesimo denominatore comune: i delicati equilibri del bilancio interista sono tali da non poter consentire a Marotta di rilanciare dopo l'offerta juventina che il Toro ha giudicato irrinunciabile (41 milioni di euro e 9 milioni di bonus).

La causa di Zhang

In queste ore, il presidente dell'Inter è il bersaglio della protesta dei tifosi, irritati anche dalla notizia pubblicata dal South China Morning Post. Secondo il quotidiano di Hong Kong, Steven Zhang avrebbe perso la causa giudiziaria intentata contro di lui da alcuni creditori, un procedimento che non ha nulla a che vedere con il ruolo di presidente dell'Inter, ma riguarda il Gruppo Suning. I legali di Zhang hanno presentato appello contro la sentenza che obbliga il presidente dell'Inter a restituire 255 milioni di euro di prestiti concessi fra gli altri da China Construction Bank alla società Great Matrix controllata da Suning Holdings.

Il prestito Oaktree

L'Inter non c'entra con questa controversia, ma è chiaro che in questi giorni di frustrazione per le vicende Dybala e Bremer, la cattiva notizia giunta da Hong Kong abbia ulteriormente preoccupato l'ambiente. Senza dimenticare le condizioni del finanziamento erogato al club dal fondo Oaktree. Il sito specializzato calcioefinanza.it ha preso visione dei documenti ufficiali legati al bilancio annuale di Ocm Luxembourg Sunshine Srl, la società lussemburghese tramite la quale i californiani hanno garantito 292,12 milioni alla famiglia Zhang per l'Inter, con tasso d'interesse al 12% per Grand Tower Sarl, una delle holding Suning che controlla la società nerazzurra. "Se la proprietà cinese - ha scritto Calcioefinanza - non ripagasse il finanziamento, Oaktree prenderebbe in mano Grand Tower con un'operazione simile a quella realizzata per il Milan tra Yonghong Li e il fondo Elliott. Nel 20212, il tasso al 12% ha generato già interessi pari a 21 milioni di euro da parte di Suning verso Ocm Luxembourg Sunshine Srl". No, non è colpa di Marotta se Dybala e Bremer non sono andati all'Inter.