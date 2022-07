Inter, la Curva Nord avvisa Zhang: "Skriniar non si tocca"

MILANO - "Patti chiari, amicizia lunga...Skriniar non si tocca!". Un messaggio inequivocabile, scritto su uno striscione firmato dalla Curva Nord e affisso fuori dalla sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Il cuore caldo del tifo interista non ha digerito la doppia beffa di mercato subita nel giro di 24 ore, con Dybala finito alla Roma e, soprattutto, Bremer alla Juventus. Due trattative che sembravano ampiamente indirizzate a favore del club nerazzurro e che, invece, hanno registrato due clamorosi - soprattutto quella per il centrale brasiliano - esiti negativi. I tifosi hanno ormai assodato il fatto che il club dovrà comunque fare una cessione dolorosa per sanare i deficitari conti della Beneamata ma con il mancato arrivo di Bremer non vogliono che la difesa perda un perno in campo e nello spogliatoio come Skriniar. Secondo quanto riportato da FcInternews.it, il club nerazzurro avrebbe incontrato una delegazione di tifosi della Curva Nord e avrebbe detto loro di non poter promettere con certezza la permanenza dello slovacco a Milano, soprattutto qualora dovesse arrivare un'offerta importante (superiore ai 65 milioni inizialmente proposti dal Psg) per la necessità di arrivare alla fatidica data del 30 giugno 2023 con un attivo di mercato pari ad almeno 60 milioni.