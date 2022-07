Inter, cambia la politica sui "canterani": obiettivo blindarli

INTER - Cambio deciso di strategia per quanto riguarda la politica dei giovani. L'Inter si è data una svolta decidendo di blindare i "canterani", i prodotti del vivaio nerazzurro. La formazione Primavera allenata da Christian Chivu ha conquisto il decimo scudetto di categoria nella stagione passata, mettendo in vetrina diversi giovani di talento. Ovviamente gli occhi di parecchi club tra A e B sono caduti su Casadei e compagni. Ma gli interessi dei tanti estimatori devono far fronte ad un cambiamento di strategia messo in atto dall'Inter. Nella testa della dirigenza nerazzurra si è fatta strada l'intenzione di "blindare" i giovani che non saranno utilizzati quasi esclusivamente come pedine utili per fare plusvalenze. Per Casadei (17 gol segnati in campionato da centrocampista) per esempio, il Torino dovrebbe sborsare 7 milioni di euro e accettare la "recompra" da parte dell'Inter. Stessa formula adottata per il trasferimento di Sebastiano Esposito all'Anderlecht (prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro e controriscatto a 11,5 milioni). Ieri Pirola era in sede per firmare il rinnovo fino al 2027, prima di trasferirsi in prestito alla Salernitana (diritto di riscatto a 5 milioni e controriscattoa 8 per l'Inter). Altri prestitii: Vanheusden all'Az Alkmaar, Mulattieri al Frosinone e Satriano all'Empoli. In prima squadra sarà tenuto Valentin Carboni. Insomma, mai più un altro caso Zaniolo (anche se, per l'arrivo di Nainggolan, l'Inter incasserà il 15% dalla futura rivendita dell'esterno della Roma).