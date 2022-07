Skriniar-Dumfries, l’assalto del Chelsea fa vacillare l’Inter

Milan Skriniar e Denzel Dumfries: ossia il muro della difesa e il motorino della fascia destra interista. Con lo slovacco possibile futuro capitano e l’olandese volante che è certamente un calciatore più che funzionale per il gioco di Inzaghi. Teoricamente incedibili, realisticamente delle potenziali ricche cessioni, nonché obiettivi del Chelsea. I Blues infatti, nonostante l’arrivo di Koulibaly, devono ingaggiare un altro centrale dopo gli addii di Rudiger e Christensen. Da Oltremanica fanno sapere che il profilo del 37 interista è più che gradito e c’è il forte rischio che con Koundé al Barcellona diventi proprio lui il nome forte del mercato dei londinesi (per i tabloid locali sono seguiti pure Wesley Fofana del Leicester, Kimpembe del PSG e il giovane croato Gvardiol del Lipsia). L’Inter ad oggi vorrebbe trattenere a Milano il giocatore, tanto che presto verranno approfonditi i discorsi per il rinnovo del contratto dell’atleta, ma non si può comunque assicurare al 100% la permanenza dell’ex Samp. Se infatti col PSG è stallo (l’ultima offerta transalpina è di 53 + 7 di bonus), la richiesta di Marotta, soprattutto con Bremer alla Juventus, resta sempre altissima, di 80 milioni di euro, forse scontabili a 70 cash, sempre senza contropartite tecniche (non gradite all’amministratore delegato nerazzurro). Proposta che i francesi non sembrano disposti a voler esaudire, tanto che gli intermediari della trattativa, lato PSG, dopo un grande ottimismo iniziale (c’era la certezza da parte loro di chiudere a 65/67), oggi reputano l'impasse decisiva e forse finale. Attenzione però proprio al Chelsea. L’intermediario Paolo Busardò in tal senso ha già sondato il terreno in quel di Londra: si attendono novità. Come per Dumfries. Con Azpilicueta e Marcos Alonso che da tempo hanno un accordo col Barcellona (già, sempre loro) i Blues dovranno eventualmente mettere sotto contratto un esterno di sinistra e uno di destra. L’ex PSV ha tutto per imporsi in Premier League e a 45 milioni di euro sarebbe difficile di no. D’altra parte anche il patto per Lukaku può avere delle ripercussioni su altri affari tra le due società, solo che questa volta potrebbe essere l’Inter a dover venire incontro alle richieste britanniche.