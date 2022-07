L'Equipe: "Sanchez verso il Marsiglia, ma l'Inter deve liberarlo"

MARSIGLIA (Francia) - Ha un sogno chiaro, l'Olympique Marsiglia guidato da Igor Tudor. Si tratta di Alexis Sanchez, per il quale però il club francese dovrà superare diversi ostacoli. Come riporta "L'Equipe", infatti, i dirigenti dell'OM stanno dialogando da diversi giorni con l'entourage del nazionale cileno, attualmente sotto contratto con l'Inter fino al 2023.

Sanchez verso il Marsiglia

Per poter cambiare aria Sanchez dovrà prima trovare un accordo per una rescissione consensuale con il club nerazzurro. Solamente a quel punto il proprietario del Marsiglia, Pablo Longoria, dovrà trovare una soluzione per pagare lo stipendio dell'ex giocatore dell'Arsenal, che, secondo diversi media, guadagna al momento circa 7 milioni di euro all'anno.