Inter, Casadei non è in vendita

MILANO - Casadei non è in vendita: è il messaggio dell'Inter inviato al Chelsea che dopo l'operazione Lukaku ha offerto 8 milioni per il gioiello della Primavera nerazzurra. Del resto è quello il prezzo fissato da Ausilio nei contatti con i club italiani interessati (tra cui il Torino), disposti tuttavia ad inserire un diritto di recompra che lascerebbe ai nerazzuri un margine di controllo sul giocatore. La settimana che si apre vedrà comunque in primo piano le uscite: si attende Felicevich per proseguire la trattativa che dovrebbe portare Sanchez al Marsiglia, che però intanto avendo in rosa 4 attaccanti deve fare spazio al cileno. Sono comunque avviate le pratiche di separazione che costerà sui 7-8 milioni tra incentivi alla partenza e stipendi accantonati. Nel frattempo c'è l'Atalanta che cerca di chiudere per Pinamonti per evitare inserimenti della concorrenza, soprattutto da parte del Sassuolo.