Inter, il Chelsea alza il pressing per Dumfries

MILANO - Il Chelsea fa sul serio per Denzel Dumfries. Prima offerta ufficiale recapitata e già respinta dall’Inter che per l’olandese spara alto: 40 milioni. Questo anche perché la sua cessione aprirebbe una voragine nelle corsie laterali dopo che Simone Inzaghi ha dovuto già digerire il mancato rinnovo di Ivan Perisic per cui si era pure speso in prima persona con il giocatore. Sostituire Dumfries sarebbe alquanto problematico (Odriozola un nome buono, anche se Inzaghi sogna, in caso di addio dell’olandese, di ritrovare Lazzari) per questo motivo la sua eventuale cessione deve essere giustificata da un’offerta davvero irrinunciabile. Stesso discorso vale per Skriniar su cui il Psg sembra aver mollato un po’ la presa puntando i radar su Wesley Fofana del Leicester che però è nel mirino pure del Chelsea. Quasi superfluo sottolineare quanto la situazione sia in evoluzione e che finché Chelsea e Psg saranno in cerca di un centrale, Inzaghi non potrà stare tranquillo.