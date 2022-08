Inter-Sanchez, addio da 8 milioni

MILANO - Titoli di coda tra l'Inter e Alexis Sanchez, che ha deciso di accettare l'Olympique Marsiglia. Tuttavia, prima del trasferimento, occorre risolvere il cotnratto in essere e tutto porta a pensare che la buonuscita possa aggirarsi a circa 8 milioni, visto che dovrà comprendere anche parte dell’ingaggio posticipato del 2020-21. Già oggi è probabile che l'agente di Sanchez, Felicevich, incontri la società per mettere nero su bianco. E intanto bisogna tener d'occhio anche altri elementi in rosa: il Chelsea tiene d'occhio Dumfries e offre 25 milioni più bonus, lontani dai 45 chiesti dall'Inter. Da valutare anche Casadei, che l'Inter potrebbe lasciar partire per 20 milioni senza recompra. E poi c'è Skriniar: se col Psg la situazione non si sblocca, è pur vero che proprio il Chelsea cerca un centrale e se i Blues dovessero arrivare a quei 70-80 milioni richiesti, il difenore potrebbe partire.